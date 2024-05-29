По словам Елены Высоцкой, часть этих людей не проходят по статьям Уголовного кодекса или по состоянию здоровья.

Количество желающих присоединиться к Вооруженным силам среди украинских заключенных растет. Об этом в интервью Громадському рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, которая курирует систему уголовно-исполнительной службы.

По ее словам, сейчас от осужденных, готовых вступить в ряды ВСУ, получено уже более 4000 заявлений.

"Я прогнозирую, что будет где-то 4,5 тысячи. По крайней мере, когда мы делали опрос в апреле, желающих было именно столько. Правда, часть этих людей не проходят по статьям Уголовного кодекса или по состоянию здоровья - они не смогут воспользоваться этой возможностью", - отметила Высоцкая. Видео дня

Она подчеркнула, что есть часть людей, которые ранее не планировали, но сейчас видят, что это все реально, - и тоже изъявляют желание идти в ряды ВСУ.

"Всего же у нас более 26 тысяч осужденных. Но их всех нельзя считать резервом, поскольку по этому закону в ВСУ можно присоединиться только по желанию. Мобилизационный потенциал составляют и 50 тысяч человек, которые уже отбыли наказание. Ранее в законе было ограничение по их мобилизации - теперь эту устаревшую советскую норму убрали", - пояснила чиновник.

Мобилизация осужденных в Украине - последние новости

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал количество потенциальных новобранцев из числа осужденных. По его словам, почти 350 заключенных уже были освобождены согласно новому закону, который позволяет им служить в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.

При этом в целом до 20 тысяч таких претендентов, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, которые уже служат в ВСУ.

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