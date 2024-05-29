Военный рассказал о ситуации на Харьковском направлении.

Ситуация в Харьковской области была стабилизирована. Об этом сообщил генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг просчитался в плане тактических наступательных операций. Предполагалось, что они зайдут, захватят Волчанск, Липцы и будут двигаться дальше, на расстояние около 30-40 км, преодолевая наш второй и третий рубежи укрепления, которые хорошо подготовлены", - сказал он и добавил, что речь идет не о первых рубежах, которые нужно было строить под огнем россиян.

"Поэтому ВСУ остановили врага именно на позициях, которые были заблаговременно подготовлены. Туда были направлены боевые части из некоторых секторов, привлекались командиры, военнослужащие, которые имеют опыт такой борьбы и новый командующий, который также очень эффективно работал на юге. Поэтому стабилизация произошла", - пояснил ситуацию Маломуж.

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Военный отметил, что сейчас на поле боя оккупанты применяют различные комбинации. "Противник не только штурмует малыми группами. Это удары перед этим КАБами, например ракетными системами, а тогда снова штурм, после этого отход и снова удары, тогда уже заходит спецназ. То есть это комбинированные модели, которые ВСУ уже освоили. Кроме этих систем, сегодня применяются еще термобарические боеприпасы, которые взрываются. Они создают вакуумные удары по людям, которые находятся не только в окопах, а также в блиндажах и других местах. Также это "Солнцепеки". Но все это ВСУ уже освоили. Они знают методы врага и что враг применяет на направлении", - добавил он.

Ситуация на Харьковском направлении

Украинские воины имеют успехи в районе Липцы Харьковской области, но враг не прекращает атак. Силы обороны достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. В районе Волчанска оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от Харькова.

Подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

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