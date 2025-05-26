Иващенко сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия мобилизовала уже 1,3 миллиона человек.

Мобилизационный ресурс Российской Федерации составляет 25 миллионов человек. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, в России проживает около 145 миллионов человек, из них мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов.

"Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных - 3 миллиона", - подчеркнул глава внешней разведки.

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Иващенко добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия мобилизовала уже 1,3 миллиона человек, еще почти миллион составляют потери убитыми и ранеными.

Потери армии РФ: важные новости

Как писал ранее УНИАН, за время Курской операции Сил обороны Украины Россия потеряла более 63 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщал 21 мая. Также, по его словам, на Курщине украинской армии удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины.

В Институте международного будущего при Школе международных исследований Денверского университета оценили, что РФ теряет по 400 тысяч солдат в год. Но аналитики считают, что такие огромные потери на самом деле не ослабляют Россию в военном плане, однако дают ей возможность затягивать войну против Украины, которая не имеет значительных человеческих и материальных ресурсов. Как сказал год назад Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, Россия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, "чем предполагали наши первоначальные оценки", и армия РФ на самом деле стала на 15 процентов больше, чем была, когда она вторглась в Украину.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал украинцев не тешить себя иллюзиями о том, что из-за больших потерь у россиян начнутся проблемы с личным составом. "Россия будет находить ресурс для боевых действий. Сейчас они поставили планку - 160 тысяч военных. Это около 100 тысяч тех, кто будет идти на штурм. Где-то по 30-35 тысяч ежемесячно. На пополнение потерь, которые они несут в Украине. А также для возможности наносить ударно-штурмовые действия", - сказал недавно Федоренко.

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