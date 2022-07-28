Оккупанты распространяли фейк о размещении бронетехники возле школы.

В Минобороны России заявили, что в Днепре ВСУ якобы разместили рядом со школой №23 артиллерию и бронетехнику. Однако оказалось, что это экспонаты музея времен Второй мировой войны, которые находятся там десятки лет.

Об этом сообщает "The insider".

Отмечается, что школа расположена по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 14, а на проспекте Яворницкого, 16 - Днепропетровский национальный исторический музей. В его комплекс входит диорама "Битва за Днепр". Экспозиция боевой техники расположена под открытым небом.

Перечень военных экспонатов, включая танки и ЗРК, можно посмотреть на сайте музея.

Добавляется, что эти экспонаты разместили еще в советское время в 1975 году по приказу тогдашнего министра обороны Андрея Гречко.

Напомним, несколько ранее в МО РФ придумали фейк об "украинских мародерах", переодетых в русских.

Вас также могут заинтересовать новости: