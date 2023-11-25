17 июля 2023 года украинские морские дроны поразили Крымский мост. Операцией руководила команда Служба безопасности Украины.
Как рассказали представители СБУ, причастные к атаке, в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис", конструкции моста разнесли два морских дрона Sea Baby. Они повредили две опоры Крымского моста.
В СБУ впервые показали уникальные кадры, что в этот момент происходило в помещении, откуда осуществлялось управление операцией. В частности, там находилось все руководство СБУ во главе с Василием Малюком.
Во время атаки не все прошло идеально - один дрон Sea Baby прошел прямо между опорами моста. Его пришлось оперативно перенаправлять. Произошел первый взрыв. Он вызвал настоящий взрыв эмоций у работников СБУ.
"Все же мужчины, они немножко ребята, немножко дети. Все начали прыгать, обниматься, радоваться – ура, мы одержали победу. Тогда уже никто не сдерживал своих эмоций. Миссия точно завершена", - рассказал бригадный генерал с позывным "Хантер".
Впервые за историю морских боев удалось поразить такой объект морским дроном. Первый дрон обесточил незаконную конструкцию. Перед приближением второго дрона по мосту мчался поезд. В СБУ сначала решили догнать его и ударить по опоре под поездом. Впрочем, он двигался из Крыма в Россию, следовательно был пустым.
В СБУ вернулись к предыдущим задачам. Когда второй дрон достиг своей цели, прогремел взрыв, а в кабинете, из которого руководили операцией царила настоящая эйфория.
Атаки на Крымский мост - детали
Крымский мост также уже неоднократно был выведен из строя усилиями украинской стороны. Россияне пытаются восстановить его логистические возможности, но из-за постоянной угрозы нового поражения он часто перекрывается для движения транспорта.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что поразив Крымский мост, СБУ перерезала канал поставки российского оружия. По его словам, мост обречен.