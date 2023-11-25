Операция прошла с некоторыми сложностями, но два дрона достигли конечной цели.

17 июля 2023 года украинские морские дроны поразили Крымский мост. Операцией руководила команда Служба безопасности Украины.

Как рассказали представители СБУ, причастные к атаке, в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис", конструкции моста разнесли два морских дрона Sea Baby. Они повредили две опоры Крымского моста.

В СБУ впервые показали уникальные кадры, что в этот момент происходило в помещении, откуда осуществлялось управление операцией. В частности, там находилось все руководство СБУ во главе с Василием Малюком.

Во время атаки не все прошло идеально - один дрон Sea Baby прошел прямо между опорами моста. Его пришлось оперативно перенаправлять. Произошел первый взрыв. Он вызвал настоящий взрыв эмоций у работников СБУ.

"Все же мужчины, они немножко ребята, немножко дети. Все начали прыгать, обниматься, радоваться – ура, мы одержали победу. Тогда уже никто не сдерживал своих эмоций. Миссия точно завершена", - рассказал бригадный генерал с позывным "Хантер".

Впервые за историю морских боев удалось поразить такой объект морским дроном. Первый дрон обесточил незаконную конструкцию. Перед приближением второго дрона по мосту мчался поезд. В СБУ сначала решили догнать его и ударить по опоре под поездом. Впрочем, он двигался из Крыма в Россию, следовательно был пустым.

В СБУ вернулись к предыдущим задачам. Когда второй дрон достиг своей цели, прогремел взрыв, а в кабинете, из которого руководили операцией царила настоящая эйфория.

Атаки на Крымский мост - детали

Крымский мост также уже неоднократно был выведен из строя усилиями украинской стороны. Россияне пытаются восстановить его логистические возможности, но из-за постоянной угрозы нового поражения он часто перекрывается для движения транспорта.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что поразив Крымский мост, СБУ перерезала канал поставки российского оружия. По его словам, мост обречен.

Вас также могут заинтересовать новости: