До Крымского моста доплыли два морских дрона, которые и поразили его.

Во время первой атаки на Крымский мост, состоявшаяся 17 июля 2023 года Служба безопасности Украины пыталась поразить не только его, но и фрегат "Адмирал Эссен", оказавшийся на пути морских дронов Sea Baby.

Как рассказали представители СБУ, причастные к атаке, в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис", всего к этой операции привлекли пять морских дронов. Они двигались они двумя группами, из двух и трех дронов.

Впрочем, оккупанты заметили атаку, подняли в небо свои истребители Су-27. морские дроны изменили маршрут. На пути "морских малышей" оказался российский фрегат "Адмирал Эссен". Как признался глава СБУ Василий Малюк, этот фрегат стал слишком соблазнительной целью, желание уничтожить его было непреодолимым.

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"Это очень приоритетная цель для нас, и в какой-то момент коллектив начал колебаться и думать, а не пойти ли на "Эссен". Да, мы облизывались на "Эссен". Но обошли его на расстоянии 1,5 километра. Потому что у нас была четкая задача верховного главнокомандующего. К тому же на самом корабле уже в то время знали о существовании у нас морских дронов и следили", - рассказал он.

В конце концов, первая группа дронов, состоящая из двух Sea Baby, двигалась в направлении Крымского моста. Вторая группа из трех дронов направлялась вдогонку российскому фрегату. У них не было достаточно топлива для того, чтобы добраться до моста.

К сожалению, "Эссен" направлялся к бухте в Новороссийске, а у дронов заканчивалось топливо. СБУ решила "самоликвидировать" все три дрона в море вблизи Ялты, чтобы те не попали в руки врага.

Атаки на Крымский мост - детали

Крымский мост также уже неоднократно был выведен из строя усилиями украинской стороны. Россияне пытаются восстановить его логистические возможности, но из-за постоянной угрозы нового поражения он часто перекрывается для движения транспорта.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что поразив Крымский мост, СБУ перерезала канал поставки российского оружия. По его словам, мост обречен.

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