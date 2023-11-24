При подготовке атаки морских дронов на Крымский мост СБУ использовала видео россиянки, которая отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что поразив Крымский мост, СБУ перерезала канал поставки российского оружия.

"Мост обречен. Никакому путинскому мосту не место на законной территории неньки-Украины. Продолжение следует, будет много сюрпризов", - сказал он в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы".

По его словам, две успешные атаки СБУ на Крымский мост перерезали эту логистическую артерию россиян и сейчас мост полноценно не функционирует. Оккупанты вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

"Дроны СБУ показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого РФ потратила $1 млрд. Мы разрушили миф о непобедимости РФ. Это страна-фейк", - заявил Малюк.

Он добавил, что созданный СБУ Sea Baby - не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

"Мы фактически перевернули философию военно-морских операций", - сказал Малюк.

Кроме того, СБУ получила всю засекреченную техническую документацию Крымского моста. При подготовке атаки морских дронов на Крымский мост СБУ использовала видео россиянки, которая отдыхала на яхте в районе моста и сняла его конструкцию.

Атаки на Крымский мост - детали

Крымский мост также уже неоднократно был выведен из строя усилиями украинской стороны. Россияне пытаются восстановить его логистические возможности, но из-за постоянной угрозы нового поражения он часто перекрывается для движения транспорта.

Спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что незаконно построеный Россией Крымский мост непременно будет разрушен, но это произойдет тогда, когда того будет требовать ситуация.

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