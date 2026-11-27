Трамп заявил, что если бы Россию не исключили из "Большой восьмерки", войны, возможно, не было бы.

Президент США Дональд Трамп нашел для Владимира Путина новое оправдание за вторжение в Украину, заявив, что если бы Россию не исключили из "Группы восьми" (G8), войны сейчас могло бы и не быть.

Во время общения с журналистами в преддверии Дня благодарения Трамп прокомментировал возможное участие российского диктатора Владимира Путина в саммите лидеров G20, который должен состояться в декабре во Флориде.

При этом он упомянул о том, что Россию исключили из G8 (ныне – G7) за аннексию Крыма, и это крайне "оскорбило" Путина.

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"Знаете, когда он был членом "Большой восьмерки", если бы он остался ее членом, но президент Обама хотел его исключить. И если бы он остался членом, возможно, сейчас не было бы этой войны. Он очень обиделся, когда это произошло. А теперь это "Большая семерка", – заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что не проголосовал бы за исключение России из этого формата, будь он президентом.

"Я верю, что если бы они этого не сделали – я действительно твердо убежден, что если бы они этого не сделали – то сейчас у нас не было бы этой войны. Первой леди не пришлось бы ехать туда и пытаться добиться перемирия, чтобы вывезти людей", – подчеркнул президент США.

При этом он объяснил, почему хотел бы видеть Путина на саммите G20 во Флориде, несмотря на то, что "некоторым это бы не понравилось".

"И мы говорим о России и Украине. Я сказал: "Разве не было бы хорошо, если бы Россия присутствовала в зале?", – сказал он.

Трамп и война в Украине

Напомним, во время встречи на полях саммита АТЭС в Китае президент США Дональд Трамп радостно поприветствовал кремлевского диктатора. Уже после саммита Трамп опубликовал совместное фото с Путиным, подписав его "мой друг". За это президент США подвергся ряду критических обвинений – как внутри страны, так и на международной арене.

Кроме того, по информации Politico, Трамп самостоятельно отредактировал совместное заявление с НАТО, добавив в него предостережение Украине не расширять войну.

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