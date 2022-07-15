Николаевские артиллеристы из 40-й бригады имени Великого князя Витовта показали свою ювелирную огневую работу – превращение в металлолом сразу трех единиц вражеской техники.
Соответствующее видео обнародовано на фейсбук-странице бригады.
Громом и пламенем! Деоккупация продолжается. Огневая работа 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и собратьев с 93 ОМБр, 95 ОДШБр и 81 ОДШБр – говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах зафиксирован "жест доброй воли" российского танка, бронированного автомобиля "Тигр" и боевой машины пехоты оккупантов.
Добавим, что 40 ОАБр – это соединение артиллерийских войск, подчиненное ОК "Юг". Бригада создана в феврале 2015 года и названа в честь литовского князя Витовта, который вел длительную борьбу с татарами, пытаясь вытеснить их из украинского Причерноморья.
Накануне воины 40-й бригады метким огнем испепелили несколько рашиських БМП и замаскированный танк Т-72. А еще раньше военные мощно отработали по вражеским РСЗО.
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