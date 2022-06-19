Судя по кадрам видео, было уничтожено пять реактивных систем залпового огня армии РФ.

Вооруженные Силы Украины продолжают успешно бороться с оккупантами, уничтожая их технику. На этот раз постарались бойцы с 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб опубликовал соответствующее видео с выполнением боевой задачи и рассказал, что украинская артиллерия мастерски отработала по реактивным системам залпового огня россиян.

Направление эффективной работы украинских артиллеристов не раскрывается.

Что известно о потерях врага на войне

За почти четыре месяца с начала полномасштабной войны на территории Украины на концерт к Кобзону отправились около 33 тыс. 600 оккупантов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере две с половиной сотни российских "туристов".

Как писал УНИАН, данные о погибших русских из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские солдаты в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.

Ранее ССО Украины обнародовало эксклюзивные кадры о работе боевых групп на окраинах Северодонецка на Луганщине, где ожесточенные бои идут уже не просто за улицу, а за каждый дом.

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