Похоже, что россияне задались целью утилизировать как можно больше своей техники.

Искусная бригада артиллеристов имени Великого князя Витовта метким огнем уничтожила несколько рашистких БМП и замаскированный танк Т-72 противника.

Соответствующее видео обнародовано на фейсбук-странице бригады.

Громом и пламенем. Еще пару жестов доброй воли от россиян с помощью бригады имени Великого князя Витовта –.говорится в подписи к видео.

Добавим, что 40 ОАБр – это соединение артиллерийских войск, подчиненное ОК "Юг". Бригада создана в феврале 2015 года и названа в честь литовского князя Витовта, который вел длительную борьбу с татарами, пытаясь вытеснить их из украинского Причерноморья.

Что известно о потерях врага

За минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали 150 рашистов и немало их техники. Теперь общее число ликвидированных россиян составляет более 36 650 человек.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понесет на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ранее наша разведка сообщала, что в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть реальные потери. На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей.

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