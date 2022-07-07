Искусная бригада артиллеристов имени Великого князя Витовта метким огнем уничтожила несколько рашистких БМП и замаскированный танк Т-72 противника.
Соответствующее видео обнародовано на фейсбук-странице бригады.
Громом и пламенем. Еще пару жестов доброй воли от россиян с помощью бригады имени Великого князя Витовта –.говорится в подписи к видео.
Добавим, что 40 ОАБр – это соединение артиллерийских войск, подчиненное ОК "Юг". Бригада создана в феврале 2015 года и названа в честь литовского князя Витовта, который вел длительную борьбу с татарами, пытаясь вытеснить их из украинского Причерноморья.
Что известно о потерях врага
За минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали 150 рашистов и немало их техники. Теперь общее число ликвидированных россиян составляет более 36 650 человек.
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понесет на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Ранее наша разведка сообщала, что в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть реальные потери. На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей.
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