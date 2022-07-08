По имеющейся информации, по вражеской цели отработала американская гаубица М777.

Воины 92-й ОМБр имени атамана Сирко вместе с собратьями из 40-й артбригады показали совместную охоту на вражескую самоходную артиллерийскую установку "Пион".

Видео операции обнародовали на фейсбук-странице 40-й бригады.

По имеющейся информации, украинские артиллеристы ударили по САУ 2С7 "Пион" противника из американских гаубиц М777. В результате точной работы артиллерии и корректировки огня беспилотником враждебная установка продемонстрировала "жест доброй воли" и самоуничтожилась.

"Бешкетники Сірка" знашли, а 40 бригада имени Великого князя Витовта испепелила вражеский "Пион" с помощью М777 – говорится в подписи к видео.

О гаубицах

M777 – полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. Имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км

Заметим, генерал США назвал украинских военных "первоклассными стрелками" на гаубицях М777. А также выразил уверенность, что и с обращением с РСЗО HIMARS украинские военные будут ловки.

Ранее ВСУ показали ювелирную работу гаубиц М777 по складу боеприпасов оккупантов. В результате точной работы артиллерии и корректировки огня беспилотником вражеский склад боеприпасов буквально взлетел в воздух.

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