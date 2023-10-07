Поражен также ряд мест скопления врага.

В эти сутки поражена очередная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) русских и ряд мест скопления врага.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. Отмечается, что по комплексу РЭБ нанесли удар подразделения ракетных войск Сил обороны. Также ими было поражено артиллерийское средство и район сосредоточения личного состава оккупантов.

В свою очередь, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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По данным Генштаба, враг с начала суток нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В частности, ночью кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам припортовой инфраструктуры в Одесской области, а также по центральной части города Миргород Полтавской области.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись зернохранилище, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

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Накануне подразделения ракетных войск поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, три артиллерийских средства и станцию РЭБ врага.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что общее количество ликвидированных российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигла около 281 700 человек, из них 610 - ликвидированы за прошедшие сутки. Только за минувшие сутки враг потерял более 20 танков, 20 боевых бронированных машин, более двух десятков артиллерийских систем и другую технику.

В течение месяца было уничтожены также два дорогостоящих российских комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Один такой комплекс стоит примерно 1,2 млрд долларов.

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