Результативно за прошедшие сутки отработали авиация и артиллерия.

За прошедшие сутки украинские воины продолжали уничтожать русскую армию вместе с ее техникой. Результативно отработали боевые пилоты и артиллеристы.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

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Потери РФ в Украине - последние данные

Вчера Генштаб сообщил, что украинские воины ликвидировали еще 330 российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием. Общие боевые потери захватчиков за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 277 тыс. 320 (+330 в сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 4 тыс. 679 (+4) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 962(+12), артиллерийских систем – 6 тыс. 375 (+38), реактивных систем залпового огня – 793 (+1).

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