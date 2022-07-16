Сообщается, что Сергей Шойгу проинспектировал группировки "Юг" и "Центр" оккупантов.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки "Юг" и "Центр" оккупантов. После этого он отдал приказ нарастить атакующие действия на всех направлениях.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны РФ.

В официальной заметке сказано, что Шойгу проверил боеспособность подразделений "Юг" и "Центр", которые ведут захватническую деятельность в Украине. После этого он "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях". Свои преступления агрессор попытался оправдать стандартной ложью кремлевской пропаганды: защитой жителей Донбасса.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ анонсировало "паузу" в наступлении на Украину. Однако, по словам советника руководителя ОПУ Алексея Арестовича, никакого перерыва не было. Это подтверждают и сводки от Генштаба ВСУ, где регулярно сообщается о вражеских штурмах.

Согласно информации от британской разведки, оккупанты сосредоточили свои действия на взятии Северска и Бахмута. Они также пытались установить полный контроль над трассой Бахмут — Лисичанск, но часть ее по-прежнему занята ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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