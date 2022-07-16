Отмечается, что российские наступательные операции остаются уменьшенными по размаху и масштабу.

Сокращенная и выровненная линия украинской обороны, вследствие отступления от Лисичанска, позволила ВСУ успешно отражать российские атаки.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter.

Как отмечают в ведомстве, российские наступательные операции остаются ограничены по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

"И это несмотря на то, что российские войска зашли на окраины Северска в начале недели" - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сводке, ранее Россия делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.

"Это частично направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа боевых сил", - считают в Британии.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают атаки России с тех пор, как Лисичанск был оставлен, а украинская оборонительная линия была укорочена и выпрямлена.

"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против атак России и сыграло важную роль в уменьшении импульса России", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ остановили попытку РФ завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

Отметим, бои вблизи Бахмута становятся все более ожесточенными. Враг рвется в Соледар и соседний Северск.

Российские оккупанты бьют по позициям украинских военных на ближайших высотах. Бойцы, которые стоят чуть дальше, помочь ничем не могут, поэтому надеются, что их собратья успели окопаться.

По данным ISW, русские войска вероятно, после "оперативной паузы" начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

Ранее сообщалось, что начались бои с российскими оккупантами на окраинах Луганской области.

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