По словам представителя ведомства, подразделения российских войск в данный момент проводят "мероприятия по восполнению боевых возможностей".

На 134-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, страна-агрессор анонсировала оперативную "паузу".

Об этом на брифинге 7 июля сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко. По его словам, подразделения российских войск в данный момент проводят "мероприятия по восполнению боевых возможностей".

В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома – сказал Конашенков.

Напомним, 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об "успешно проведенной операции по освобождению "ЛНР". На что глава Кремля призвал Шойгу дать военным отдых, однако он говорил лишь о частях, которые принимали участие в захвате Лисичанска.

Что означает отвод ВСУ от Лисичанска

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что уход ВСУ из Лисичанска – это вопрос правильного возвращения Донбасса. Сейчас враг имеет преимущество в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли.

Как сообщал УНИАН, 3 июля стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, а нужны ресурсы.

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