В Минобороны РФ реагируют на украинское контрнаступление с относительно высокой степенью согласованной риторики.

Российское минобороны изменило информационную политику по освещению контрнаступательных действий Украины.

На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW). Они отметили, что в Минобороны РФ реагируют на украинское контрнаступление с относительно высокой степенью согласованной риторики. Это говорит о том, что там сделали выводы из своих ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений.

В обзоре института отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил перед коллегией 20 июня и начал речь с обсуждения украинских контрнаступательных операций на границе Донецкой и Запорожской областей и возразил, что украинские войска преуспели на каком-либо участке фронта, вопреки имеющимся доказательствам обратного.

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Аналитики ISW считают, что относительно спокойное обсуждение украинского контрнаступления в минобороны РФ (даже несмотря на типичное отрицание украинских успехов), является следствием неспособности этого ведомства подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и, возникшей тогда паники в российских пропагандистов, свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось и вынесло уроки из прошлых моментов информационного коллапса.

Украинское контрнаступление

Разговоры о подготовке контрнаступления ходили уже давно. В течение этого времени неединожды появлялись данные о том, что среди российских оккупантов нарастает паника из-за этого. Тем более, что они не были как следует подготовлены к атакам со стороны ВСУ. Некоторое время назад минобороны РФ призвало всех наемников подписать контракты, на что главарь ВПК "Вагнер" Евгений Пригожин поставил свои условия.

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