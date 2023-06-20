Удар украинские силы нанесли по рашистам 18 июня 2023 года.

Появились спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по складу боеприпасов россиян в поселке Рыково Генического района Херсонской области.

Кадры до и после удара по складу рашистов опубликовал в своем Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Так, аналитик взял для сравнения два снимка, один из которых американская компания Planet Labs сделала 18 мая, второй — 19 июня, на следующий день после атаки ВСУ.

Спутниковые снимки за месяц и на следующий день после "прилета":

Удар по складу боеприпасов россиян в Херсонской области 18 июня 2023 года

Утром 18 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко первым сообщил о "прилете" по складу боеприпасов рашистов в Рыково.

Затем представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил информацию о ликвидации большого склада боеприпасов оккупантов в пгт. Партизаны (Рыково) Генического района Херсонской области.

После этого в Херсонской ОВА заявили, что "хлопок" в поселке Рыково Генического района - это мощный удар по российским оккупантам на левом берегу Херсонской области и по их вооружению.

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