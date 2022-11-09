Минобороны США не фиксируют вывоз большого количества жителей Херсона.

Вашингтон поможет Киеву освободить от российских захватчиков часть украинских территорий к зиме. Белый дом сосредоточится на поддержке Украины.

По словам представителя Пентагона и бригадного генерала Пэта Райдера, россияне в Херсоне готовятся к обороне. При этом Минобороны США не фиксируют вывоз большого количества жителей города, несмотря на заявления о депортации украинцев.

Кроме того, американский генерал предупредил о проблемах, которые возникнут как у российской армии, так и украинской, с наступлением холодов.

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"По мере того, как мы приближаемся к зиме, такие аспекты, как местность, грязь, снег, лед, будут представлять проблемы. И поэтому вы продолжаете видеть, как Украина проводит контрнаступление, чтобы воспользоваться временем", - подытожил Райдер.

Новый пакет военной помощи от США - что известно

4 ноября США заявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая стоимость составила 400 миллионов долларов и в него вошли 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Кроме того, стало известно, что США и Нидерланды восстановят танки Т-72, которые находятся в Чехии. Ождается, что до конца года Украине передадут 90 танков.

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