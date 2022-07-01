Сообщается, что восстановить газопровод можно будет только после того, как оттуда выгонят оккупантов.

Российские захватчики в Запорожской области в районе села Мирное в Пологовском районе обстрелами перебили магистральный газопровод.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на корреспондента из Запорожья.

Отмечается, что газопровод подавал газ в направлении многих оккупированных на данный момент населенных пунктов. В частности, без газа останутся: Мелитополь, Энергодар, Днепрорудный.

"Восстановить газопровод можно будет только после того, как выгонят оттуда оккупантов… В Мелитополе люди бросились искать хоть какие-то электрические плитки, чтобы на них готовить еду. Понятно, что этот товар очень быстро закончился. Теперь те, кто не приобрел электрическую плитку, имеют единственную альтернативу – выходить на улицу и там на костре или на мангале готовить себе еду", – отметил журналист.

В Энергодаре, по его словам, исключительно 5-ти, 9-ти и 14-этажные дома, частного сектора нет.

"Теперь все дворы и все газоны придется превратить в мангальные площадки, где люди будут готовить себе еду из-за того, что россияне перебили газопровод", – говорится в сообщении.

Еще один оккупированный россиянами город Бердянск в Запорожской области уже несколько месяцев без газа.

Напомним, ранее сообщалось, что росссийские оккупанты решили отключить в Энергодаре украинскую связь и терминалы с гривней.

Вас также могут заинтересовать новости: