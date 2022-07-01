За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 150 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:
- танков ‒ 1577
- боевых бронированных машин ‒ 3736
- артиллерийских систем – 796
- РСЗО – 246
- средства ПВО – 105
- самолетов – 217
- вертолетов – 186
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645
- крылатые ракеты – 143
- корабли/катера – 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 2610
- специальная техника – 61.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 30 июня на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов. Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников.
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