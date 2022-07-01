ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов / фото ua.depositphotos.com

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:

  • танков ‒ 1577
  • боевых бронированных машин ‒ 3736
  • артиллерийских систем – 796
  • РСЗО – 246
  • средства ПВО – 105
  • самолетов – 217
  • вертолетов – 186
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 645
  • крылатые ракеты – 143
  • корабли/катера – 15
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2610
  • специальная техника – ​​61.
Боевые потери России на войне в Украине по состоянию на 1 июля / инфографика УНИАН

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 июня на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов. Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников.

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