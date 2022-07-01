Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля уже ориентировочно составили 35 тысяч 750 личного состава. Также российская армия потеряла:

танков ‒ 1577

боевых бронированных машин ‒ 3736

артиллерийских систем – 796

РСЗО – 246

средства ПВО – 105

самолетов – 217

вертолетов – 186

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645

крылатые ракеты – 143

корабли/катера – 15

автомобильной техники и автоцистерн – 2610

специальная техника – ​​61.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 июня на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов. Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников.

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