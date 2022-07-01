Одну ракету сбила система ПВО.

Появились подробности утреннего обстрела российскими войсками Николаева 1 июля.

О них сообщил глава Николаевкой областной военной администрации Виталий Ким.

Он подтвердил утренний "прилет" по городу и сообщил, что враг попал по местному предприятию, к счастью, обошлось без жертв.

"Одну ракету сбила наша ПВО", – отметил Ким.

Также, по информации Николаевской ОВА, сильный взрыв утром прогремел в Первомайском районе области. Сообщается, что сработала ПВО, сбитая ракета могла упасть на границе с Кировоградской областью. На данный момент идут поиски обломков.

"Ночью, 1 июля, обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет. Утром, 1 июля, был обстрелян с. Старая Богдановка Радсадовской громады. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет. 1 июля, около 04:30, обстрелам подверглись Широковской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – сообщили в Николаевской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что рано утром 1 июля в Николаеве прогремело, как минимум, 10 взрывов.

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