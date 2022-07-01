Ночью 1 июля россияне нанесли три ракетных удара по Одесской области.

Возросло число жертв в результате российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Одесская область. По состоянию на 8:30 утра: 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 ранены", - написал он.

Российские войска бомбардировали Одесскую область: что известно

Ночью 1 июля россияне нанесли три ракетных удара по Одесской области.

Под вражеский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры - две базы отдыха и жилой дом.

Предварительно в ОК "Юг" сообщали о 16 погибших взрослых и одном ребенке.

Как установили военные, противник выпустил ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

Спасатели разбирают завалы.

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