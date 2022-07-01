Возросло число жертв в результате российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом в Telegram сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"Одесская область. По состоянию на 8:30 утра: 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 ранены", - написал он.
Российские войска бомбардировали Одесскую область: что известно
Ночью 1 июля россияне нанесли три ракетных удара по Одесской области.
Под вражеский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры - две базы отдыха и жилой дом.
Предварительно в ОК "Юг" сообщали о 16 погибших взрослых и одном ребенке.
Как установили военные, противник выпустил ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.
Спасатели разбирают завалы.