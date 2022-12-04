Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях.

Медицинские учреждения города Донецк переполнены ранеными военнослужащими противника.

"Враг продолжает нести потери на Донецком и Луганском направлениях. Известно, что лечебные учреждения города Донецк переполнены ранеными военнослужащими противника. Плановые операции гражданским пациентам перенесли на неопределенный срок, новых раненых не принимают", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время, как проинформировали в Генштабе, в Новопсковское территориальное медицинское объединение временно занятой территории Луганской области за последние дни доставлено до 300 раненых российских оккупантов.

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Война в Украине: последние новости

4 декабря сообщалось, что воины ВСУ "приземлили" российский вертолет.

Общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабной войны составили уже более 91 000 военнослужащих.

Американская разведка предположила, что зимой фронт не будет двигаться, темпы продвижения обеих армий снизятся.

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