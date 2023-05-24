В Центре нацсопротивления призывают не пускать детей на "осмотры" оккупантов.

Российские захватчики планируют провести "медицинские осмотры" для детей с оккупированных территорий Луганской области, чтобы подготовить их к вывозу в Россию.

В Центре национального сопротивления отмечают, что они используют их лишь как повод. "Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их "на лечение", - говорится в сообщении.

В ЦНС называют эту процедуру составляющей государственной политики РФ, направленной на геноцид украинцев. Они напомнили, что российское правительство выделило более 1,4 миллиона рублей на проведение "профилактических медицинских осмотров" в этом году. Этим процессом руководит "детский омбудсмен" Мария Львова-Белова.

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Жителей оккупированных территорий призвали не пускать своих детей на такие осмотры, поскольку тогда их принудительно вывезут "на лечение" в РФ, а потом - отдадут в детские дома.

Как Россия похищает детей из Украины: последние новости

Зимой лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения обнародовала расследование о вывозе детей из Украины. Оккупанты размещают их в центрах, пытаются "перевоспитать" и отдают на усыновление.

Также правозащитники сообщали, что дети в оккупации проходят через медицинскую фильтрацию - здоровых украинцев захватчики депортируют в Россию.

Российский президент Путин лично заявлял, что в России растет количество обращений по поводу усыновления детей из Украины. А Львова-Белова рассказывала, как незаконно усыновила мальчика из Мариуполя.

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на их арест. Президента РФ и "омбудсменку" обвиняют в принудительной депортации детей.

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