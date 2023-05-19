Российская Федерация демонстрирует фашистский подход - используют для депортации детей, которые имеют отличное состояние здоровья, которые подают надежду в учебе.

Украинских детей, оказавшихся в оккупации, подвергают медицинской фильтрации. Базу данных о состоянии здоровья используют для последующей депортации. Об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщила адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, за последние две недели на временно оккупированных территориях Украины зафиксированы усиленные процессы медицинской фильтрации детей. Как уточнила правозащитница, если раньше такие меры применялись по отношению к сиротам, то сейчас захватчики занялись детьми, которые учатся в школах и посещают детские сады.

Введена эта фильтрация в принудительном порядке. "Прохождение этого конкретного медицинского исследования является обязательным. Затем все эти данные о состоянии здоровья вносятся в отдельную базу, которая используется для дальнейшей депортации. Российская Федерация демонстрирует фашистский подход - используют для депортации детей, которые имеют отличное состояние здоровья, которые подают надежду в учебе", - рассказала Ястребова.

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По ее данным, оставляют на временно неподконтрольных территориях детей, имеющих пороки или болезни, а к депортации привлекают исключительно здоровых детей, которых потом "превращают" через паспортизацию в россиян. В частности, после фильтрации, детей, достигших 14-летнего возраста, по спискам передают в соответствующее учреждение - для оформления паспортов РФ.

"Таким образом, РФ пытается лишить Украину украинцев, заставляя получить российское гражданство. Тем не менее, зафиксированы случаи отказа родителей от смены документов, после чего их вызывают на допросы", - акцентирует адвокат.

Она привела пример о жительнице города Соледар, которую после такого отказа едва не замучили многочисленными допросами, угрожая отобрать ребенка.

Как отмечает Ястребова, так называемая паспортизация на оккупированных территориях набирает обороты. Говоря о взрослом населении, она уточнила, что сейчас, кроме людей трудоспособного возраста, к ней принуждают граждан пожилого возраста. Тем, кто отказывается, угрожают заблокировать пенсионные выплаты, доступ к медицинским и другим социальным услугам. Фактически, людей, оказавшихся в очень сложных материальных условиях, шантажируют.

Правозащитница добавила, что за апрель-май на временно оккупированных территориях зафиксировано более 1 тыс. арестов людей, которые отказались оформлять российские паспорта. По данным Ястребовой, эти аресты совершают Координационные группы российских силовиков из миграционной службы МВД РФ.

Депортация украинских детей - что известно

По данным экс-уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, оккупанты принудительно депортируют несовершеннолетних украинцев, в частности в Дагестан и Краснодарский край.

Оккупанты "играют" на панике жителей временно оккупированных территорий. По словам Кулебы, вывозят тысячи маленьких украинцев, которых везут в разные уголки России, где есть пустые дома.

27 апреля 2023 года ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей. В резолюции отмечалось, что согласно нормам международного права, принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

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