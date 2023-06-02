В результате массированной атаки дронами и ракетами на Киевскую область пострадали 11-летний ребенок и 68-летний мужчина, его госпитализировали.
Также известно о повреждении частных домов, хозяйственных построек и автомобилей мирных жителей, сообщает Офис генерального прокурора Украины.
"При осмотре мест событий обнаружены обломки дронов и ракет, тип которых устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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