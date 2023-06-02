Предварительно известно, что все вражеские цели удалось уничтожить.

По предварительной информации, ночью 2 июня силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 крылатых российских ракет и 21 беспилотник.

Такую информацию в эфире национального телемарафона озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что эпицентром атаки россиян снова стал Киев.

По его словам, крылатые ракеты войска РФ запустили из Каспийского моря, а дроны летели с юга, используя рельеф местности.

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"ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевская область. Предварительно, все цели были сбиты, ждем официальные данные", - подчеркнул Игнат.

Ночная атака на Киев 2 июня - что известно

По информации Генштаба ВСУ, всего россияне выпустили 15 крылатых ракет и 18 ударных беспилотников Shahed, все цели были сбиты.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что что ракеты были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Сообщалось, что информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. Обломки уничтоженной ракеты обнаружили на проезжей части в Дарницком районе, а в Подольском районе в результате падения обломков загорелась трава.