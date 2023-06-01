Под ракетными ударами оказались два города.

Российская Федерация нанесла в эти сутки 12 ракетных ударов по Украине, в том числе 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" направила по Киеву и 2 зенитных управляемых ракеты С-300 - по Харькову.

Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Кроме того, захватчики нанесли 36 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждена детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура. "Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой", - отмечают в Генштабе.

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Также сообщается, что силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупационные войска. В частности, авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники РФ.

Российские атаки 1 июня

Как известно, сегодня ночью российские войска выпустили по Киеву 10 баллистических ракеты. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако от падения обломков пострадали 19 человек.

Три человека погибли, в том числе один ребенок. Девять человек оказались в больнице, один из них находился в тяжелом состоянии.

Уже днем жители Харькова услышали громкие взрывы. Власти сообщили, что в Индустриальном районе города поврежден промышленный объект. В результате атаки пострадала женщина 63 лет.

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