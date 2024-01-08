Враг применил большое количество ракет, летящих по баллистической траектории, и сбить их можно лишь с помощью таких систем, как Patriot.

В Воздушных силах прокомментировали результат по сбитию российских ракет, выпущенных по территории Украины.

В эфире телемарафона "Единых новостей" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что враг применил большое количество ракет, которые летят по баллистической траектории. Сбить их можно лишь с помощью систем таких, как Patriot.

"Большое количество баллистических ракет, которые были выпущены по территории Украины. Это и "Кинжалы", и ракеты, которые заходят по баллистике – это Х-22, также шесть "Искандеров", С-300, С-400. Это все то, что летит по баллистической траектории. Такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать. Это такие системы, как в частности Patriot. Поэтому такой результат сегодня. Многие уже говорят что не слишком хороший процент сбития. Процент сбития остается таким как и был, в конце концов... Но 18 из 24 тоже довольно неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения", - прокомментировал Игнат.

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Он отметил, что во время ночной атаки по Украине, перед ракетным ударом, россияне запустили ударные БПЛА, которые все без исключения были уничтожены Силами обороны.

Ракетный удар по Украине 8 января

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в целом РФ применила в рамках воздушной атаки на Украину 59 средств: в арсенале врага были крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Так, для удара по Украине РФ задействовала:

8 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск - РФ.;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл.;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555 / Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс - РФ.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл. - РФ.;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.).

Свою баллистику РФ направила по четырем областям: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой, указал Залужный.

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