8 января Россия атаковала Украину 59 воздушными целями.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл счет сил ПВО касательно сбитых ракет и дронов РФ 8 января. Уничтожено 18 боеголовок и 8 ударных БПЛА.

Всего Россия применила в рамках воздушной атаки на Украину 59 средств: в арсенале врага были крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛАу, уточнил он.

Для удара по Украине РФ задействовала:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ.;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл.;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555 / Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту - 95МС (район пусков - Энгельс-РФ.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл.-РФ.;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

Наши защитники уничтожили в небе 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, акцентировал главнокомандующий ВСУ.

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Во время атаки враг целился по объектам критической, гражданской, промышленные инфраструктуры Украины, а также атаковал военные цели.

Свою баллистику РФ направила по 4 областям: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой, указал Залужный.

Со своей стороны Воздушные силы ВСУ Украины акцентировали:

"Не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Новый ракетный удар РФ - сколько украинцев погибло

После массированного ракетного удара по Украине появились первые официальные данные о жертвах. По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, предварительно известно о 3 погибших. Более 30 человек пострадали. Есть значительные разрушения в Кривом Роге, там Россия попала по ТРЦ. Также из-за взрывной волны перевернулась маршрутка, в ней были люди. Глава Днепропетровской ОВА отмечал, что Россия просто "озверела".

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