По предварительным сведениям, в результате атаки в регионе никто не пострадал.

В Киевской области после обстрела российскими оккупантами есть несколько поврежденных обломками гражданских объектов.

Киевская область и Киев остаются главной целью противника, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

"Предварительно - в Киевской области пострадавших нет, однако есть несколько поврежденных обломками гражданских объектов. Все службы работают", - отметил он.

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Кулеба отметил, что российские террористы в очередной раз показывает свой цинизм - даже в канун Нового года продолжает наносить массированные ракетные удары.

"Киевская область и столица остаются главной целью. Но мы понимаем, Россия бьет ракетами, потому что знает, что для нас год новый, а для них - последний", - пишет Кулеба.

Массированный обстрел Украины - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 31 декабря, в отдельных областях Украины и Киеве была объявлена воздушная тревога. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Киевской областях.

Сегодня городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате российской ракетной атаки один человек погиб, а в больницы госпитализированы 11 киевлян.

Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. В двух последних есть разрушения. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом. Также повреждения получил гостиничный объект. В Печерском районе в результате российской атаки повылетали стекла во "Дворце Украина".

В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на стадион "Темп".

В Запорожье в результате российского ракетного удара пострадали четыре человека, среди них есть беременная женщина и ребенок.

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