Российские оккупанты могли осуществить пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 по Украине.

Об этом в 01:33 сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. "Вероятно, осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что ракеты могут войти в воздушное пространство страны после 02:00. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

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Обновлено в 02:41: Две группы ракет на Черниговщине, вектор - Киевщина.

Обновлено в 02:38: Новая группа заходит через Сумскую область.

Обновлено в 02:36: Первая группа крылатых ракет в Черниговской области, летят в сторону Киевской области.

Обновлено в 01:41: Ракетную опасность в восточных областях объявили из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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