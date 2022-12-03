По его словам, оккупанты анализируют соцсети, где неразумные украинцы выкладывают фото и видео последствий "прилетов"

Последний массированный ракетный удар России по территории Украины состоялся 23 ноября. После этого звучало немало предупреждений, что в ближайшие дни будут новые обстрелы, но пока оккупанты не спешат их наносить.

По мнению экс-сотрудника СБУ, эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, которое он озвучил в эфире 24 канала, есть три причины того, почему россияне еще не осуществили повторного обстрела Украины после 23 ноября:

россияне терроризируют украинцев, как хулиганы, мол, испугаются или не испугаются нашего самолета;

россияне тестируют нашу систему ПВО, пытаясь найти слабые места, по которым в будущем ударят;

россияне отправляют корректировщиков на места предыдущих ударов, чтобы те проверили масштабы впечатления, а потом анализируют эту информацию.

По его словам, оккупанты анализируют соцсети: твиттер, фейсбук, инстаграм, где неразумные украинцы выкладывают фото и видео последствий "прилетов" российских ракет.

Видео дня

"Для россиян это очень важно, чтобы проанализировать, насколько эффективны были их удары, утвердить перечень следующих целей попаданий для их ракет", – отметил Ступак.

Ракетные удары России по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Последняя из таких атак состоялась 23 ноября. В этот день по Украине Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. различных ракет. При этом, в это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, у России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов.

Военный обозреватель Александр Коваленко убежден, что ракетные удары России по Украине не прекратятся, но паузы между атаками будут расти, поскольку производственный, восстановительный и логистический потенциал противника снижается.

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