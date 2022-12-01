Для того, чтобы вражеские удары имели хоть какой-то эффект, необходим элемент прорыва противовоздушной обороны Украины, отметил эксперт.

Ракетные удары России по Украине не прекратятся, но паузы между атаками будут возрастать, поскольку производственный, восстановительный и логистический потенциал противника снижается.

Если сейчас мы можем говорить о паузах между ударами в две недели, то через какой-то период времени, это будет среднестатистически три недели, рассказал военный обозреватель Александр Коваленко в эфире "FreeДом".

"Для подобного рода ударов, чтобы они возымели какой-то эффект, необходим элемент прорыва противовоздушной обороны. Элемент прорыва противовоздушной обороны обусловлен большим количеством запускаемых единиц ракетного вооружения…", – заявил эксперт.

По его словам, главное, чтобы ракет было достаточно много, и противовоздушная оборона не справлялась практически с уничтожением всех объектов, которые запускаются.

"То есть, это количество в 70, 80, 90, 100 ракет в течение такого удара должно быть запущено. Чтобы накопить такое количество, воспроизвести, снять с хранения, восстановить, отправить на аэродром, разместить на пусковых площадках – это все занимает… определенный промежуток времени… если мы может сейчас говорить о паузах между ударами в две недели, то через какой-то период времени, это будет среднестатистически три недели", – спрогнозировал он.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 23 ноября и угроза новой атаки – это стоит знать

В конце ноября российские захватчики в очередной раз атаковали украинскую территорию ракетами и дронами. Под удары попали объекты критической инфраструктуры, а также жилые дома, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

Украинские воины уничтожили 51 из более вражеских 70 ракет и 5 беспилотников. В результате массированного обстрела возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. Позже ситуация была стабилизирована.

В Генштабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что противник снова может нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в глубине нашей страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что вражеские атаки будут, но украинская сторона делае все для того, чтобы наша энергосистема выстояла.

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