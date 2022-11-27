Жертвой вражеского ракетного удара стал мужчина, сообщил глава Днепропетровского облсовета.

В результате ракетного удара по Днепру, совершенного противником в субботу, 26 ноября, погиб один человек.

Погибшего под завалами нашли спасатели, сообщил главы Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

"В результате вчерашней ракетной атаки по Днепру погиб один человек. Спасатели нашли тело мужчины под завалами. Российские террористы - изверги", - отметил чиновник.

Видео дня

Обстрелы Днепра 26 ноября - что надо знать

В субботу днем в Днепре прогремели мощные взрывы. Позже сообщалось, что враги нанесли по городу ракетный удар.

В результате вражеского обстрела повреждены около 20 частных домов, а 10 - полностью разрушены.

Сначала сообщалось о 13 пострадавших, четверо из них находились в больнице. В частности, госпитализированы 77-летняя женщина и 17-летний юноша. За жизнь женщины боролись врачи.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар России по Днепру. Глава государства сказал, что РФ будет отвечать за все страдания, которые она принесла на нашу землю.

Вас также могут заинтересовать новости: