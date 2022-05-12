До сих пор не проведена полная эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Оккупанты фактически разрушили город и убили более 20 тысяч его жителей.

УНИАН рассказывает о ситуации в Мариуполе в четверг, 12 мая, в режиме онлайн:

Как сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин, кроме дипломатического пути проведения деблокады Мариуполя, украинские защитники работают над подготовкой военного плана. Эта работа ведется с высшим руководством ВСУ.

02:35 Бойцы "Азова" из Мариуполя обратились к Илону Маску.

Они просят помочь им выйти из "Азовстали" в третью страну. Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины ВСУ Сергей Волынский ("Волина") в Facebook написал, что создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

00:09 Российские оккупанты полностью заблокировали эвакуацию из Мариуполя.

В городе фактически нет питьевой воды, еды и пригодных для жизни помещений.

Голод заставляет людей работать на оккупантов за еду.

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