Жорин говорит, что военный план разрабатывают параллельно с дипломатическим.

Помимо дипломатического пути проведения деблокады Мариуполя, украинские защитники работают над подготовкой военного плана. Эта работа ведется с высшим руководством ВСУ, сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По его оценке, за первые полтора месяца было абсолютно реально провести военную деблокаду Мариуполя - этот процесс был возможен относительно небольшими силами. Жорин говорит, что готовность идти на деблокаду выражали сотни добровольцев, несмотря на сложность такой операции. В настоящее время, констатирует он, провести одноэтапную деблокаду уже невозможно.

"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - объяснил Жорин.

Он добавил, что на это нужно немало времени, поскольку сначала следует доукомплектоваться необходимой военной техникой и вооружением.

"Я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали". Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому - для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, - который в любом случае будем реализовывать", - объяснил военнослужащий.

Он заверил, что в данном вопросе консультации ведутся исключительно с высшим руководством ВСУ.

Ситуация на "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину. 1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

Сейчас россияне продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь". Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.