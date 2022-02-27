Это начали распространять украинские телеграм-каналы.

Россия продолжает воевать против Украины. В том числе информационно, создавая фальшивые аккаунты представителей украинской власти и манипулируя информацией.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении.

"Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в Инстаграм, - сказал Кличко. - Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев, якобы, оцеплен и эвакуация людей невозможна. И странно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы", - подчеркнул Кличко.

Мэр призвал не доверять лжи, а лишь информации из официальных источников.

"Все вместе, сплотившись, мы выстоим. Украина победит! Слава нашей армии, слава нашим гражданам! Слава Украине!"- подчеркнул Кличко.

Напомним, как сообщил Кличко, завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час в Киеве, но не отменяется вовсе. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее — с 22.00 до 7.00.