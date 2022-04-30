По словам Малюськи, речь идет не о месяцах, а о годе-двух и даже больше.

Министр юстиции Украины Денис Малюська озвучил сроки, когда военные преступники РФ получат первые приговоры.

Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

"Органов, или судов, которые в конце концов будут выносить приговоры военным преступникам, среди них военнослужащие и высшее руководство РФ, их очень много. Это и национальные суды, и прокуратуры, это Международный уголовный суд, который имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений и геноцида в Украине. Это трибунал, который будет создан по преступлениям агрессии, создание которого недавно поддержал Совет Европы, а также суды других государств. Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры - это займет минимум год-полтора-два. Потому что обычно международные юрисдикции были очень медленными, и это еще очень быстрые сроки, как правило - это 6-8 лет и дальше", - сказал министр.

По его словам, главная проблема - привлечь нелюдей к ответственности – их физически задержать.

"У нас нет сомнений, что хватит доказательств, чтобы немало российских граждан, или тех, кто воюет за Россию, или в ее интересах, их можно отправить в тюрьму на очень длительные сроки, по крайней мере получить приговоры. Здесь проблема в другом, чтобы отправить их в тюрьму, их надо физически поймать. Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол", - отметил Малюська.

Он добавил, что когда приговоры будут выноситься Международным уголовным судом, его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира, и не обращать внимания на дипломатическую защиту, например, иммунитет Владимира Путина и его окружения, если они попадут на территорию страны, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Как минимум, мы ограничим их возможность выезда за территорию РФ, а потом рано или поздно достанем их физически. Я бы на месте россиян не покидал территорию России, хотя это не гарантирует опасность, режимы меняются", - заметил министр.

Параллельно, сообщил он, Министерство юстиции разрабатывает механизм как наказать преступный режим деньгами.

"Другое наказание отобрать их деньги, за эти деньги отстроить нашу экономику и заплатить деньги нашим гражданам. Это огромный блок: европейские суды по правам человека, арбитражи, отдельно комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но похожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать, в гражданских - надо найти российские деньги. И большинство этих денег защищено, к сожалению, пока суверенным иммунитетом РФ, потому что это государственные средства. Но мы видим каким образом этот иммунитет снять и получить доступ к сотням миллиардов долларов, евро, фунтов, которые находятся заблокированные за рубежом", - рассказал Малюська.

Он добавил, что речь идет не о месяцах, а о годе-двух и даже больше.

"Но путь понятен, результат будет достигнут", - подытожил глава Минюста.

Напомним, объявлено подозрения 10 российским оккупантам, причастным к пыткам мирных жителей Бучи на Киевщине. Установлено, что они захватывали гражданских, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били.

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