Министр юстиции отметил важность налаживания сотрудничества с Международным уголовным судом.

РФ имеет право вето в Совете Безопасности ООН, поэтому надежда на привлечение агрессора к ответственности по линии этой организации невелика.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в эфире информационного марафона.

Министр юстиции проинформировал, что трибунал для привлечения к ответственности России за вооруженную агрессию будет формироваться в рамках Международного суда ООН, но это может быть и отдельная структура. По его словам, для создания международного трибунала необходима договоренность многих стран, которая должна быть оформлена международным соглашением.

"Такая договоренность и такой международный договор должны получить международную поддержку от международных организаций. В первую очередь, безусловно, рассматривается Генеральная ассамблея ООН", - сказал Малюська.

По словам министра юстиции, в истории были разные типы трибуналов.

"Трибунал просто как согласование или договоренность союзных государств, как это было с Нюрнбергом. Были трибуналы, которые создавались по решению Совбеза ООН, как, например, трибунал по бывшей Югославии или Сьерра-Леоне. Но в нашем случае мы понимаем, что агрессор является постоянным членом Совета безопасности ООН, который имеет право вето, поэтому опция с Советом безопасности ООН для нас не оптимальный вариант. Это будет международный договор, вероятно, получивший поддержку международной организации, в том числе Генеральной ассамблеи ООН, но это межгосударственная договоренность", - отметил Малюська.

Министр юстиции отметил важность налаживания сотрудничества с Международным уголовным судом.

"В Украину неоднократно приезжал главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который сообщал о готовности международного суда реагировать на преступные действия российских военных и руководства РФ на территории Украины. Именно под юрисдикцией Международного уголовного суда, в рамках которого работает прокурор Карим Хан, находятся сразу три типа преступлений, которые они могут расследовать на территории Украины, - это преступления против человечности, геноцид и военные преступления", - подчеркнул Малюська.

Министр юстиции отметил, что военные преступления самые актуальные, потому что это целый ряд преступлений - все то, что сейчас совершают российские военнослужащие на территории Украины.

По его словам, закон о допуске Международного уголовного суда позволит украинским правоохранительным органам сотрудничать с МУС, передавать доказательства, лиц, которые обвиняются в совершении преступлений.

"Таким образом Гаагский трибунал сможет активно реагировать на события, которые происходят сегодня в Украине. В то же время Международный уголовный суд не покрывает преступление агрессии - для этого нужно создавать отдельный трибунал", - подчеркнул Малюська.

Министр юстиции добавил, что место проведения трибунала над российскими военными преступниками имеет большое коммуникационное значение, поэтому дискутируются различные предложения, но окончательное место будет предусмотрено международным договором, который будет регулировать все вопросы о создании трибунала.

Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.

Кроме того, 27 февраля Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить вторжение в Украину.

3 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о сотрудничестве с Международным уголовным судом, который вводит механизм сотрудничества компетентных органов Украины с МУС.