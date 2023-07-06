Только за вчерашние сутки уничтожено шесть складов боеприпасов на Таврическом направлении.

Рано или поздно нехватка боеприпасов и горючего для российских захватчиков станет фатальной в результате точных попаданий, которые осуществляют украинские защитники с целью обескровливания врага.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. Она отметила, что ежедневно Вооруженные Силы Украины находят и уничтожают склады и логистические узлы российских оккупантов.

"Только за минувшие сутки уничтожено 6 складов боеприпасов на одном лишь Таврическом направлении", - отметила Маляр.

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По ее словам, это является ответом на лобовые штурмы врага. "Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего раньше или позже станет фатальной. В современной войне логистические цели являются ключевыми", - подчеркнула Маляр.

Также заместитель министра рассказала о попадании в оккупированной Макеевке. "Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 "Град"", - подчеркнула Маляр.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 июля, украинские Силы обороны уничтожили склад захватнической армии в оккупированной Макеевке.

Россияне разместили склад боеприпасов в жилом квартале Макеевки, используя гражданских как "щит". Впрочем, врагу эта циничная тактика не помогла. Боеприпасы россияне разместили на территории недостроенного микрорайона "Монолит". А именно - между шахтой Бутовской и городской больницей №2.

Местные жители сообщают, что оккупанты специально размещают свои склады рядом с жилыми домами и медучреждениями, чтобы обвинить Украину в терактах.

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