Склад был уничтожен точным ударом Сил обороны.

В сети опубликовали видео мощных взрывов, которые произошли на складе российских захватчиков вчера, 4 июля, во временно оккупированной Макеевке.

Видео опубликовал Телеграмм-канал donetchanyn. В его сообщении говорится, что оккупанты разместили большой склад с боекомплектом в РСЗО во дворе недостроенного жилого массива.

"Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности этот склад взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо", - пишет donetchanyn.

Уничтожение склада оккупантов в Макеевке

Во вторник, 4 июля, украинские Силы обороны уничтожили склад россиян в оккупированной Макеевке. Как сообщало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, там прогремели мощные взрывы после 21:00.

Также в сети было опубликовано видео, снятое одним из местных жителей из окна своей квартиры, на котором видны мощные взрывы и дым.

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