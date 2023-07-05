В самой больнице, которую россияне демонстрировали якобы как "место прилета", взрывной волной выбиты окна, как и в домах рядом.

Россияне разместили склад боеприпасов, который накануне феерично "взлетел в воздух", в жилом квартале Макеевки, используя гражданских как "щит". Впрочем, врагу эта циничная тактика не помогла.

Журналисты издания "Донбасс. Реалии" установили геолокацию отснятых ВСУ и очевидцами кадров подрыва склада. Выяснилось, что боеприпасы россияне разместили на территории недостроенного микрорайона "Монолит". А именно - между шахтой Бутовской и городской больницей №2.

В самой больнице, которую россияне демонстрировали якобы как "место прилета", взрывной волной выбиты окна, как и в домах рядом.

Кроме того, местные жители сообщают, что оккупанты специально размещают свои склады рядом с жилыми домами и медучреждениями, чтобы обвинить Украину в терактах.

ВСУ ударили по складу оккупантов в Макеевке - главное

4 июля Стратком ВСУ подтвердил уничтожение украинскими силами большого склада с боеприпасами российских оккупантов в Макеевке около 21:00 по местному времени.

Опубликованные свидетелями многочисленные видео засвидетельствовали, что ВСУ попали точно по военному объекту захватчиков с последующей вторичной детонацией и масштабным пожаром.

Потери РФ в Украине - главное

Только за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы уничтожили еще 670 российских террористов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировано около 231 тыс. 700 оккупантов.

Отдельно замечалось, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины ликвидировали более двух рот российских военных.

В частности, речь идет о двух боевых бронированных машинах, трех пушках Д-30, пушке 2А36 "Гиацинт-Б", зенитном ракетном комплексе 9К330 "Тор", радиолокационной системе "Зоопарк" и автомобильной технике.

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