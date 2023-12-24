Он смог преодолеть 200 километров до украинских позиций.

После того, как президент Владимир Зеленский приказал украинским бойцам на "Азовстали" сложить оружие и сдаться, рядовой Александр Иванцов решил попытаться скрыться, чтобы потом добраться до украинской территории.

История его побега из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, которую он рассказал The New York Times, подтверждена старшими по званию офицерами и медицинскими документами, подтверждающими его лечение после того, как он попал на подконтрольную Украине территорию. Однако его рассказ казался настолько невероятным, что украинские спецслужбы заставили его пройти тест на детекторе лжи, чтобы убедиться, что он не является двойным агентом.

Вскоре после начала войны Иванцов, проживший 8 лет в Мариуполе, записался в полк "Азов".

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16 мая после двухмесячной героической обороны было принято решение о том, что бойцы на "Азовстали" должны сдаться. Но у Иванцова были другие планы. Он знал, что его план может показаться немного сумасшедшим, но в то время он был убежден, что у него больше шансов выжить, скрываясь, чем сдаваться в плен русским, чьи издевательства над военнопленными были хорошо известны украинским военным.

"Когда я принимал это решение, я понимал, что, скорее всего, погибну, - вспоминает он. "Я был готов умереть в бою, но морально я не был готов сдаться в плен".

Поэтому он проделал дыру в стене, чтобы добраться до небольшого туннеля, спрятал припасы и составил план укрытия на 10 дней, надеясь, что русские к тому времени потеряют бдительность, что позволит ему незамеченным пробраться через руины.

Но через неделю его запасы кончились, и он понял, что надо уходить. Он переоделся в гражданскую одежду, бросил оружие и вышел на территорию завода. На то, чтобы выбраться с территории завода и обойти патрули оккупантов, у него ушло шесть часов. Когда он добрался до города, уже всходило солнце и то, что он увидел, трудно передать словами.

"Я видел тела животных, человеческие тела, - сказал он. "Там были куски тел. Рука могла валяться, собака могла тянуть ее куда-то".

Выбраться из "Азовстали" было лишь первым шагом

Сначала он планировал найти знакомых и пропросить у них о помощи. Но ничего не пошло по плану. Город, который он знал, был разрушен. Даже люди, которых он знал до вторжения, были как чужие. Он не мог никому доверять.

Он быстро понял, что его единственная надежда избежать плена - это выбраться из города и направиться на запад, на подконтрольную Украине территорию.

"Я всегда сначала смотрел, могу ли я подойти, оценить человека", - говорит он, отмечая, что не выжил бы без доброты незнакомцев, которые помогали ему, часто с большим риском.

Ему потребовалось 18 дней, чтобы добраться до фронта, преодолев около 200 километров в тылу врага.

"В то время его ноги были в крови, а спина и колени болели так сильно, что ему было трудно ходить; он похудел на более 10 килограмов. Когда наступил момент перехода на украинскую территорию, по его словам, он действовал на чистом адреналине", - пишет NYT.

"У меня были стальные нервы, никаких эмоций, никаких мыслей, только цель и холодный расчет", - сказал он. "Так я морально себя настраивал. Я уже смирился со своей смертью".

Но он выжил, пересек линию фронта и в конце концов смог убедить ошеломленных украинских солдат в том, что его невероятная история - правда.

"Азовсталь" - что известно

Около двух месяцев защитники "Азовстали" в Мариуполе в тяжелых условиях держали оборону, что не позволило россиянам двигаться на других направлениях. Россияне ежедневно били по территории "Азовстали" ракетами, бомбами, артиллерией и из танков, проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что предан приказ командирам подразделений, находящихся на"Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Украинские военные сдались в плен по приказу, под обещание, что россияне сохранят им жизнь и вернут домой в рамках обмена.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около 2 тысяч защитников "Азовстали".

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