В душ могли повести раз в неделю, а могли и не повести, вспоминает женщина.

Военный медик с "Азовстали" Виктория Обидина рассказала, каким было ее пребывание в российском плену после того, как ее разлучили с 4-летней дочерью Алисой.

В интервью УНИАН она поделились, что ежедневно пленные просыпались под гимн России, который включали оккупанты. В камере было слишком много людей, поэтому передвижение было невозможным.

Единственным развлечением, говорит Виктория, было чтение. Кроме того, кое-кто работал - половил траву, выпекал хлеб.

Видео дня

"Ребята разносили воду. С ними разговаривать нельзя было, потому что за ними постоянно был конвой, и если они что-то скажут, то потом им, конечно, не поздоровится. Поэтому все это происходило молча. Лечения там никакого не было. И все, в принципе: завтрак, обед, ужин", - вспоминает Обидина.

С гигиеническими процедурами тоже все было сложно: в душ могли повести раз в неделю, а могли и не повести. Вода там была ледяная, но приходилось мыться и в такой.

"Иногда выводили на прогулки, когда считали это нужным. Это могло быть один раз в четыре дня, могло быть один раз в две недели. По-разному. Всего на 20 минут, чтобы воздухом подышать. Свежего воздуха у нас не было, на окнах были железные решетки, в них просверлены дырочки, через которые должен заходить воздух..." - рассказала Виктория.

Как Викторию Обидину разлучили с дочкой Алисой

17 октября обменяли из российского плена 108 украинок. Также во время большого женского обмена вернулась в Украину Виктория Обидина - военная медик, которую разлучили с дочерью Алисой на "Азовстали".

Женщина до сих пор не увиделась с ребенком. Сейчас Алиса с бабушкой живут в Польше, а первые 1,5 месяца войны ребенок провел с мамой в бункере на "Азовстали". Виктория Обидина почти полгода пробыла в плену. Теперь, чтобы увидеться с дочкой, ей сначала нужно сделать загранпаспорт.

Почти все время пребывания в плену, говорит Виктория, она окончательно не знала о судьбе своей 5-летней дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: