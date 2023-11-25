Боец "Азова" Святослав Серый отметил, что никто себе представить в худших снах не мог, что произойдет то, что произошло.

Никто не мог просчитать такой сценарий, как осада Мариуполя. Украинские военные смогли так долго продержаться на "Азовстали", потому что там были оборудованы бункеры для гражданских.

"Я думаю, что такого сценария, который произошел, его вообще никто не мог просчитать. Никто себе представить в худших снах не мог, что меньше, чем за неделю полномасштабной войны, нас закроют в кольцо. И нам придется держать малым количеством людей и еще меньшим количеством вооружения целый город в полном окружении... Такого просчитать никто не мог", – рассказал боец "Азова" Святослав Серый с позывным "Храбрый" ТСН.

По его словам, украинские военные и гражданские смогли продержаться на "Азовстали" до момента выхода благодаря оборудованным бункерам.

Видео дня

"Рассматривали "Азовсталь"? Возможно, рассматривали, возможно, нет. Но очень большой плюс, что на "Азовстали", так же, как и на Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – УНИАН), были бункеры. Бункеры были подготовлены для того, чтобы принимать гражданское население. Там было много гражданских сухпаев, там было много воды, там были кое-где матрацы, созданы условия для жизни... Это был один из ключевых моментов, благодаря которым мы смогли продержаться до момента выхода", – рассказал боец.

Креость "Азовсталь" - главные новости

Около двух месяцев защитники "Азовстали" в Мариуполе в тяжелых условиях держали оборону, что не позволило россиянам двигаться на других направлениях. Россияне ежедневно били по территории "Азовстали" ракетами, бомбами, артиллерией и из танков, проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Украинские военные сдались в плен по приказу, под обещание, что россияне сохранят им жизнь и вернут домой в рамках обмена.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около 2 тысяч защитников "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: