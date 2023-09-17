Отказ или промедление с передачей Украине современного вооружения – это прямое поощрение Кремля к дальнейшей войне, подчеркнул секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что промедление в вопросе предоставления ВСУ современного вооружения является прямым поощрением РФ к продолжению войны против нашей страны. Он заметил, что ликвидация Черноморского флота противника могла бы значительно ускорить процессы поиска Кремлем выхода из развязанной войны.

"Практика дозирования в предоставлении Украине военной помощи из соображений боязни, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, – ложная в основе. Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение Кремля к дальнейшей войне, а не наоборот", – написал Данилов в своей колонке для "Украинской правды".

Секретарь СНБО отметил, что чем будет более убедительным для России преимущество западного оружия в руках украинских военных как на суше, так в море и в воздухе, тем ближе будут "достижения наших стратегических целей, которые совпадают с целями и ценностями демократического мира".

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"Для примера, полная или частичная ликвидация российского военного Черноморского флота, что является задачей решаемой, должна была бы значительно ускорить процессы на России поиска выхода из развязанной войны. Это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, которая рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий", – подчеркнул он.

Ликвидация Черноморского флота: громкие операции

Возле временно оккупированного Севастополя был поврежден российский ракетный корабль "Самум". Вражеское судно атаковал украиснький экспериментальный дрон "Морской малыш", разработанный Службой безопасности Украины. Оккупантам пришлось буксовать корабль на ремонт.

Несколькими днями ранее в доке в Севастополе прогремели взрывы. Утром стало известно, что во время атаки было поражено сразу два российских корабля – подводная лодка, являющаяся носителем ракет "Калибр" и большой десантный корабль Минск. Мониторинговая группа Oryx признала этот БДК полностью уничтоженным.

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