ВСУ используют различные виды дронов и крылатые ракеты.

Украина сейчас интегрирует все свои технические возможности войск, чтобы нанести Российской Федерации неприемлемых убытков.

"Мы говорим о том, что Украина сейчас демонстрирует нестандартные подходы, когда речь идет о поиске путей уничтожения российского военного присутствия и в Крыму и в Черном море", - отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны "на рейде перед Одессой и Николаевом стояли российские десантные корабли, которые угрожали высадкой морского десанта".

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"Через некоторое время украинской крылатой ракетой "Нептун" был уничтожен флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва", после этого все десантные корабли отошли из рейда перед Одессой и Николаевом и сейчас мы видим, что Украина использует и другие технические способы уничтожения", - добавил эксперт.

По словам аналитика, сейчас добавились украинские морские дроны различного исполнения и те, которые разрабатывает СБУ, и те, которые разрабатывают частные компании. Все они помогают уничтожать российские военные корабли в акватории Черного моря.

"Также добавились уже и мощные зарубежные ракеты "Storm Shadow", которые действительно нанесли удары по российскому БДК "Минск" и подлодке, которая стояла возле Севастополя. И это действительно уникальная ситуация, потому что ни разу в истории еще крылатая ракета не уничтожала подводную лодку", - сказал Згурец.

Все это свидетельствует о том, что Украина интегрирует все технические возможности войск, чтобы действительно наносить врагу неприемлемый ущерб.

"А это говорит о том, что асимметричные действия украинской стороны доказывают миру, что и с ограниченными ресурсами Украина находит варианты, чтобы одерживать победу и на суше и на море", - подытожил он.

Ситуация в море - последние новости

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка.

После этого в Севастополе россияне передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

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